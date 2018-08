Erdoğan: Oyununuzu Gördük ve Meydan Okuyoruz (3)

'BİZDE KOLTUKLAR, MAKAMLAR, PAYELER AMAÇ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Alanı'ndaki programının ardından bir otelde düzenlenen 'İş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması toplantıma katıldı. STK temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, "Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 24 Haziran seçimlerinde Yüzde 69,4 oy oranıyla şahsımı, Cumhurbaşkanlığına layık gören tüm Trabzonlu hemşerilerime ve şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylediğim gibi, bizde koltuklar, makamlar, payeler amaç değil. Makamlar, milletimize en güzel şekilde hizmet etmenin bir aracıdır. 24 Haziran'da şahsıma AK Parti'ye ve Cumhur ittifakına verilen her oy bizim için emanettir. 16 yıldır olduğu gibi İnşallah bundan sonra da bu emanete sahip çıkacağız. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu mücadele de sizlerin emanetine asla halel getirmedik, getirmeyeceğiz. Türkiye'nin kalkınması devletimizin güçlenmesi milletimizin huzur ve emniyeti için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

'TUZ GÖLÜNDE SALAMURA OLMAKTAN, PAÇAYI SON ANDA KURTARDILAR'

Karşılaşılan her zorlukla beraber muhakkak bir ferahlığın var olduğuna işaret eden Erdoğan şunları söyledi:

"Öyle her şey dört dörtlük, yok böyle bir şey. Çile, arkadan Elhamdülillah kolaylık. 'Çileyi çekmeden kolaylık gelsin' Yok öyle bir şey. Karşılaşılan her zorlukla beraber muhakkak bir ferahlık vardır. Aslında her zorluk, çekilen her sıkıntı, büyük bir ferahlamanın kolaylığın ve zaferin müjdecisidir. Gerek devlet yönetiminde gerek siyasi hayatımızda, gerekse milletçe bu topraklarda tarihimiz boyunca pek çok kez Yüce Mevla'nın bu müjdesine mahzar olduk. 1'inci dünya harbinde Avrupa'nın o hasta adamı olarak tanımladıkları Osmanlı'yı mezara koymaya gelenler, Çanakkale'de tarihlerinin en büyük hizmetini yaşadılar. Sevr'i hayata geçirmek için vatanımızı işgal edenler, Tuz Gölü'nde salamura olmaktan, paçayı son anda kurtardılar. Dönemin en güçlü devletleri Anadolu insanının tüm yokluk, yoksulluklara rağmen yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi karşısında arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Bu ülkeyi tek parti zulmüne mahkum ederek terbiyeye yeltenenler, merhum Menderes ve arkadaşlarının yürüttüğü demokrasi mücadelesinin önünde duramadı."

'TÜRKİYE'NİN NOTUNU İNDİRECEKMİŞ. İNDİRSEN NE YAZAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ABD'nin yaptırım kararlarıyla ilgili mesajlar da vererek şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi tankla tüfekle, helikopterle, ölüm kusan silahlarla milletimizi esir almaya çalışanlar, milletin cesareti karşısında zelil bir şekilde teslim oldular. Hasılı son bir asırdır, bir çok defa bu millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. Değerli kardeşlerim bugün de benzer teşebbüslere, benzer operasyonlara maruz kalıyoruz. Birileri cüsselerine güvenerek ülkemizi diz çöktürmeye çalışıyor. Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini zannediyorlar. Ekonomik yaptırımlarla bizi sindirebileceklerine inanıyorlar. Her gün bir yenisini ekledikleri küstah açıklamalarla, bize had bildireceklerini düşünüyorlar. Yargılaması devam eden bir şahıs üzerinden, hukuk sistemimize müdahale etmeye yelteniyorlar. Milli onurumuzu, devletlerarası teamülleri, Dünya Ticaret Örgütü'nün ortaya koyduğu şartnameleri, uluslararası hukuku, diplomatik kuralları, tamamen hiçe sayarak 10 bin kilometre öteden bize emir vermeye teşebbüs ediyorlar. Ekonomik tetikçilerini kullanarak iplerini ellerinde tuttukları kredi derecelendirme kuruluşlarını üzerimize saldırıyorlar. Saldırdılar. Ne oldu? Hiç. Batmış, bitmiş bir Yunanistan'a sürekli derece veriyorlar. ya bitmiş zaten versen ne olacak. Türkiye'nin notunu indirecekmiş. İndirsen ne yazar. Biz ne durumdayız onu biz gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz hakkındaki tutumu belli kimi basın yayın organlarını, asparagasla yalan yanlış haberlerle besleyerek Türkiye'nin direncini kırabileceklerini düşünüyorlar. Bayburt ve Gümüşhane'de söylediğim gibi bunlar Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar. Şayet tanısalardı bu milletin Allah'tan başka bir gücün önünde eğilmeyeceğini, diz çökmeyeceğini bilirlerdi. Şayet bizi tanısalardı, Türk milletinin karakterinin bağımsızlık olduğunun farkına varırlardı. Bizi tanısalardı, Türk milletinin karakterinin bağımsızlık olduğun farkına varırlardı. Bizi birazcık anlasalardı Türkiye'ye tehdit ve şantaj dilinin sökmeyeceğini idrak ederlerdi."

SANAYİCİLERE SESLENDİ: BANKALARA SALDIRARAK DÖVİZ ALMA YOLUNA GİTMEYİN

Sanayicilere seslenen ve döviz alınması yoluna gidilmemesi hususunda uyarılarda bulanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihimizi okusalardı, bizim bağımsızlığımızdan ve milli onurumuzdan asla ödün vermeyeceğimizi görürlerdi. Bu millet mandacılığı 100 yıl önce elinin tersiyle itmiş bir millettir. Bu millet en zor zamanlarında dahi hürriyetinden taviz vermemiş bir millettir. Bu millet her karış vatan toprağını şehit kanlarıyla sulayarak bu günlere gelmiş bir millettir. Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Milletimiz müsterih olsun, vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun ama özellikle sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık, bittik işi sağlama alalım gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz, yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir, sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi halde biz de, başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım, bunu da böyle bilesiniz."

'EĞER MİLLİ VE YERLİ DEĞİLSEN BUNUN BEDELİNİ ÖDERSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 15-16 yıl öncesine göre daha dinamik ve güçlü olduğunu belirterek, kimsenin karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, "Trabzonlu kardeşlerim asla yeise, karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın bugün 16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü, ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. Türk ekonomisinin parametreleri, 15-16 yıl öncesinin parametreleriyle karşılaştırılamayacak kadar düzgündür, sağlamdır. Bazı haberler alıyorum, mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun? Satacaksın arkadaş! Depolarda istiflemek, ne demek o? Satacaksın. Satmadın, onun da bedelini ödemek zorunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihanet-i vataniye olarak görüyorum. Sen bunları niye ürettin? Satmak içi ürettin. Şimdi ne yapıyorsun, sen de mi birilerine hizmet etmenin gayreti içerisindesin? Bize milli lazım, milli. Bize yerli lazım, yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin" diye konuştu.

'BU DELİ GÖMLEĞİNİ HEP BİRLİKTE YIRTIP ATACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonların üstesinden milletin dirayeti ve inancıyla geleceklerini belirterek, "Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle ülkemize giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini hep birlikte yırtıp atacağız" ifadesinde bulundu.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının sonunda, terör örgütlerine asla taviz verilmeyeceğini ve son terörist yakalanana kadar mücadelenin durmayacağını belirterek, şöyle devem etti:

"Gerek Suriye'de, gerek ülkemiz içerisinde terör örgütlerinin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Açık söylüyorum, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek, milli birlik ve beraberliğine halel getirecek bir terör koridorunun etrafımızda örülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Başta Pensilvanya'daki melun olmak üzere, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde o faillerin peşini, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar bırakmayacağız. 251 şehidimizin kanını yerde bırakamayız, 2 bin 193 gazimizin kanını yerde bırakamayız. Bu alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesaplarını tek tek soracağız. Son FETÖ'cü teröristte adalete teslim edilene, son PKK'lı alçakta etkisiz hale getirilene dek, bize durmak yok. İşte bu gün yine bir tanesi kırmızı bültenle aranan bir terörist olmak üzere 14 tanesini de etkisiz hale getirdik."

Program sonrası Erdoğan, Trabzon Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

