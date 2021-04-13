Erdoğan: "Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak."
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Erdoğan: "Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.
Erdoğan: "Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun