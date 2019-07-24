Erdoğan: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek

Erdoğan: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lozan Barış Anlaşması ile ilgili yayımladığı mesajında Kıbrıs ve Suriye’ye işaret ederek “Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyErdoğan: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek

Erdoğan: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kıbrıs ve Suriye'nin öne çıktığı mesajda Erdoğan "Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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