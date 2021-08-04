Erdoğan: "Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da...
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Erdoğan: "Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da...

Erdoğan: 'Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da sahip çıkarım?"

Erdoğan: "Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da sahip çıkarım?"

Erdoğan: 'Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da...
Erdoğan: 'Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Erdoğan: "Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da... - Haberler
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