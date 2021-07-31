Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
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Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti

Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gitti.

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemeden sonra Marmaris'e hareket etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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