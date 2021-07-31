Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip...
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Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip...

Erdoğan: '(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip...
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız."

Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip... - Haberler
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