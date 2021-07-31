Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip...

Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız."