Erdoğan, Ordu'nun İlçelerini Vuran Sel Felaketiyle İlgili Olarak Yetkililerden Bilgi Aldı

Erdoğan, Ordu'nun İlçelerini Vuran Sel Felaketiyle İlgili Olarak Yetkililerden Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, Ordu'nun İlçelerini Vuran Sel Felaketiyle İlgili Olarak Yetkililerden Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı. Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdiği kaydedildi.

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