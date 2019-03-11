Erdoğan: "Ordu Göreve Pankartı Açan Darbe Severlere, Esnafın Malını Yağmalayan Gezici Çapulculara,...
Erdoğan: "Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik.
Erdoğan: "Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik."
Kaynak: AA