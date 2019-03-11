Erdoğan: "Ordu Göreve Pankartı Açan Darbe Severlere, Esnafın Malını Yağmalayan Gezici Çapulculara,...

Erdoğan: "Ordu Göreve Pankartı Açan Darbe Severlere, Esnafın Malını Yağmalayan Gezici Çapulculara,...

Erdoğan: "Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik."

Kaynak: AA
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