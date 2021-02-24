Erdoğan: "Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor."
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Erdoğan: "Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor."

24.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:23
Erdoğan:

Erdoğan: "Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor.

Erdoğan: "Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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