Erdoğan: "Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor."
24.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:23
Erdoğan: "Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor.
Erdoğan: "Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ