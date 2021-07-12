Erdoğan: "Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü...
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Erdoğan: "Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü...

Erdoğan: 'Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız."

Erdoğan: "Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Erdoğan: 'Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme...
Erdoğan: "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme...
Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz.'
Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz."

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Erdoğan: "Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü... - Haberler
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