Erdoğan: "Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü...
Erdoğan: "Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız."
Erdoğan: "Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap