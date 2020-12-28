Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ülkemizin, bu partilere oy verenlerin ferasetiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum."
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Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ülkemizin, bu partilere oy verenlerin ferasetiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum."

28.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:36
Erdoğan:

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ülkemizin, bu partilere oy verenlerin ferasetiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum.

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ülkemizin, bu partilere oy verenlerin ferasetiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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