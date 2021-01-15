Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi...
15.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:45
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi artırarak sahip çıkmakta kararlıyız."
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi artırarak sahip çıkmakta kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız