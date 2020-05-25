Erdoğan: "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı.
25.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı. (3)
Erdoğan: "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var."
Kaynak: AA