Erdoğan: Onu inkar edenler onda hayat buldular

Erdoğan: Onu inkar edenler onda hayat buldular

Salondan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.

08.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:17
Erdoğan: Onu inkar edenler onda hayat buldular

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

Hediye takdimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Erdoğan: Onu inkar edenler onda hayat buldular
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