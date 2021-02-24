Erdoğan: "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler."

Erdoğan: "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler.