Erdoğan: "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler."
24.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:30
Erdoğan: "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler.
Erdoğan: "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan