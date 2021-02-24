Erdoğan: "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler."
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Erdoğan: "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler."

24.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:30
Erdoğan:

Erdoğan: "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler.

Erdoğan: "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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