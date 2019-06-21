Erdoğan: Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. İnlerine girdik, inlerine girmeye devam edeceğiz

Erdoğan: Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. İnlerine girdik, inlerine girmeye devam edeceğiz

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir."

Kaynak: AA
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