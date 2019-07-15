Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen...

Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen...

Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı.

Erdoğan:

Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar."

Kaynak: AA
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