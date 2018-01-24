Erdoğan, Operasyona Neden Zeytin Dalı Denildiğini Açıkladı: Zeytin Özgürlüklerin Müjdecisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısında Afrin operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, harekata neden Zeytin Dalı isminin verildiğini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

ZEYTİN DALI HAREKATI ADI NEDEN VERİLDİ?

Zeytin Dalı operasyonu. Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Bu aynı zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu zeytin dalı olarak bunu kullanırken dedik ki, toparlayalım, kucaklayalım ve böyle bir özgürlük adımını attık.

"MÜNBİÇ'TEN BAŞLAYARAK SINIRLARIMIZ BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Biz Zeytin Dalı operasyonu ile bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin derenin taşı ile kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. Münbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi tamamen temizleyeceğiz.

"7-8 ŞEHİDİMİZ VARSA, KARŞI TARAFTAN 268 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Obama döneminde bizim bir de zeytinlik harekatı var. Obama orada bizi aldattı. O harekat Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadılar. Biz buradaki teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz dediler. Münbiç yüzde 95 ile Araplarındır. Orada Kürt yoktur. Sözlerinde durmadılar, hesap başkaydı. Orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını Kürt Devlet koyuyorlardı. Burada Kürt yokki. Yüzde 95 Arap var. Oraya terör örgütünün mensuplarını yığıyorsun. Aynısını Kobani'de yaptılar, oradal Ayn el Arap'dı. Aynı şekilde teröristleri yığdınız. Bunları söyleyince rahatsız oluyor beyler. Biz doğruyu her yerde söyleyeceğiz. Biz, bu adımları atarken kararlılıkla bu yolda yürümeye devam ederken her mücadelede de biliyoruz ki, bir bedeli vardır. Bunu göreceğiz. 2015 yılı temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlarımız içinde 1000'in üzerinde şehit verdik. Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidmiiz varsa karşı taraftanda da 268 kişi etkisiz hale getirildi.