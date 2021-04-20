Erdoğan: "Omuzlarımızdan galip gelme yükü kalktığı için mutluyuz"

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını, maçın tamamen kontrollerinde gittiğini söyledi.

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını, maçın tamamen kontrollerinde gittiğini söyledi.

Süper Lig'in 36. hafta maçında evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, hiçbir sıkıntı yokken, yedikleri ikinci gol sonrası son dakikaların sıkıntılı geçtiğini belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. Özellikle omuzlarımızdan galip gelmek yükü kalktığı için mutluyuz. Maçı zaten analiz ederken rakibimizin özellikle takım halinde topun arkasında bekleyip kazandıkları toplarla çok çabuk hücuma çıktığını tespit ettik. Buna göre de çalışmalarımızı yaptık. Savunmada da rakibimizi dörtlü değil, altılı blok şeklinde karşılayıp, savunma arkasına, arasına atacağımız toplarla, pozisyona girebileceğimizi önceden tespit ettik. Bunun çalışmasını çok fazla zaman olmamasına rağmen dün son antrenmanda gerçekleştirdik. Neticesinde bugün ilk attığımız golde çalışmanın karşılığını aldığımız için mutluyuz. Maç tamamen kontrolümüz de gidiyordu, 1-0'la soyunma odasına girdik, ikinci yarının hemen başında savunmadan yaptığımız hata ile basit bir gol yedik. Ardından 2-1, 3-1'i yakaladık, tamamen oyunun kontrolü bizde, rakibimiz savunma da bekleyip hücuma çabuk çıkmaya çalışırken, hiçbir sıkıntı yokken, maalesef yediğimiz ikinci gol sonrası son dakikalar sıkıntılı geçti. Bu da futbolun içerisinde var, rakip risk alıyor ve şuursuz saldırmaya çalışıyor, bizde istemeyerek savunmaya çok gömüldük. Aslında orda da akıllı olsaydık biraz daha topun bizde kalmasını sağlayabilseydik, rahat bir şekilde dördüncü golü bulur bitirirdik. Munir ve savunma oyuncularımız iyi savundu ve kritik müdahalelerle skoru koruduk" dedi.

Erdoğan, Konyaspor'la deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını ve bu deplasmandan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı