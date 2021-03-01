Erdoğan: "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır."
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Erdoğan: "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır."

01.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:38
Erdoğan:

Erdoğan: "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.

Erdoğan: "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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