Erdoğan: "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır."
01.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:38
Erdoğan: "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.
Erdoğan: "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım