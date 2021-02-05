Erdoğan: "Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı...
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Erdoğan: "Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı...

05.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:57
Erdoğan:

Erdoğan: "Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor.

Erdoğan: "Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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