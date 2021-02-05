Erdoğan: "Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı...
05.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:57
Erdoğan: "Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor.
Erdoğan: "Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu