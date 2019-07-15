Erdoğan: "O karanlık gecedeki ezan ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da...

Erdoğan: "O karanlık gecedeki ezan ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da...

Erdoğan: "O karanlık gecedeki ezan ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "O karanlık gecedeki ezan ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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