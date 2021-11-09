Erdoğan: Nükleer enerjiye karşı çıkmak gaflettir (2)

19 YILDA CİDDİ MESAFE KAT ETTİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin nükleer santral adımını neden 20-30 sene evvel atmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi. Dünyanın 60 yıldan fazla zamandır kullandığı nükleer enerjiye Türkiye'nin bu kadar geç kavuşmasının büyük bir kayıp olduğuna işaret eden Erdoğan, "Akkuyu'nun hizmete girmesiyle hem ülkemizin bu eksikliğini giderecek, hem de iklim değişikliği ile mücadelemize önemli bir katkı sağlamış olacağız. Aynı şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan daha fazla istifade etmenin yollarını arıyoruz. Bu alanda son 19 yılda hamdolsun ciddi mesafe katettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Balıkesir, Adıyaman ve Bingöl'e canlı bağlantılar gerçekleştirerek burada yapımı tamamlanan projelerin açılışını da gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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