Erdoğan: Nükleer enerjiye karşı çıkmak gaflettir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planladıklarını belirterek, "Dünyanın 32 ülkesinde, 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken, 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hizmet binası ve yapımı tamamlanan enerji santrallerinin EPDK'da düzenlenen açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EPDK'nın en önemli eksikliğinin uzun yıllar kendine layık bir hizmet binasının olmaması olduğunu belirterek, "4 yıl gibi bir sürede içinde bulunduğumuz bu binayı ülkemize, devletimize kazandırdık. EPDK'nın yeni hizmet binasının milletimize, enerji sektörümüze ve kurum çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.