Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir."
19.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:05
Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir.
Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten