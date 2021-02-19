Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir."

Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir.