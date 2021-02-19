Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir."
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Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir."

19.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:05
Erdoğan:

Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir.

Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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