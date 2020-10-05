Erdoğan: "Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin...
05.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:34
Erdoğan: "Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanıldı"
Erdoğan: "Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanıldı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş