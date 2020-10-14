Erdoğan: "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına...
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Erdoğan: "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına...

14.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:10
Erdoğan:

Erdoğan: "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor?

Erdoğan: "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir, bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:11:25. #1.14#
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