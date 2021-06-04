Erdoğan ne zaman konuşma yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Filyos Limanı açılışında müjdeyi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız." dedikten sonra gözler açıklamanın yapılacağı saat ve güne kitlendi. Erdoğan ne zaman konuşma yapacak?

Erdoğan ne zaman konuşma yapacak? sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Zonguldak'ta açıklayacağı müjde öncesi kentte Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Karadeniz Ereğli'sinde de benzer bir müjde olabilir" dedi. Erdoğan ne zaman konuşma yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Filyos Limanı açılışında müjdeyi açıklayacak!

ERDOĞAN NE ZAMAN KONUŞMA YAPACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji keşfine ilişkin olarak açıklamasına saatler kala sosyal medya platformu Twitter'dan heyecan yaratan video paylaştı. Kum saati ile paylaşım yapan Bakan Dönmez, açıklama saati olarak 18:00'ı işaret etti.

Videoda açıkta bulunan Fatih Sondaj Gemisi görülüyor. Videoda bir mühendisin geçmesinin ardından "Gözümüz ufukta..." ibaresi dikkatleri çekiyor.

Bakan Dönmez dün de Fatih Sondaj Gemisi'nin gece çekilmiş videosunu "Bir adım daha..." yazarak paylaşmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİLYOS LİMANI AÇILIŞINDA KONUŞACAK

Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeye odaklandı. İlk olarak Zonguldak'ta camii açılışı gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışı ve Doğal Gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde doğal gaz veya petrol keşfine ilişkin müjde vermesi bekleniyor.

"GÖZÜMÜZ UFUKTA"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün de Fatih Sondaj Gemisi'nin gece çekilmiş videosunu "Bir adım daha..." yazarak paylaşmıştı. Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeye saatler kala sosyal medyadan heyecan yaratan bir video daha paylaştı.

Kum saati ile paylaşım yapan Dönmez, açıklama saati olarak 18.00'i işaret etti. Videoda açıkta bulunan Fatih Sondaj Gemisi görülürken, bir mühendisin geçmesinin ardından "Gözümüz ufukta..." ibaresi dikkatleri çekiyor.

UZUN MEHMET CAMİİ AÇILIŞI

Zonguldak kent merkezinde Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan Uzun Mehmet Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Uzun Mehmet Camii'nde 6 bin kişi aynı namaz kılabilecek. Yapımı tamamlanan camide 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak.