Erdoğan: "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi...

Erdoğan: "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor.