Erdoğan: "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi...
26.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:19
Erdoğan: "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor.
Erdoğan: "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel