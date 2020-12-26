Erdoğan: "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi...
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Erdoğan: "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi...

26.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:19
Erdoğan:

Erdoğan: "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor.

Erdoğan: "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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