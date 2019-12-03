Erdoğan: NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz
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Erdoğan: NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söyledi.

03.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:57

Cumhurbaşkanı , NATO müttefiklerinin 'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söyledi. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Erdoğan: NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz
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