Erdoğan: NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söyledi.
03.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söyledi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com