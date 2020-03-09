Erdoğan: "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
09.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:31
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulün arkasından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Erdoğan: "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik...