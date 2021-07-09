Erdoğan: "NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle...
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Erdoğan: "NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle...

Erdoğan: 'NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Erdoğan: "NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız."

Erdoğan: "NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Erdoğan: '(Afganistan görüşmeleri) Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık.'
Erdoğan: "(Afganistan görüşmeleri) Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık."
Moskova'daki Taliban heyeti: 'Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik'
Moskova'daki Taliban heyeti: "Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik"

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Erdoğan: "NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle... - Haberler
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