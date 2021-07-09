Erdoğan: "NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle...

Erdoğan: "NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız."