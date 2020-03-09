Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü -2
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
09.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:16
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Belçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Kaynak: DHA
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