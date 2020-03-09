Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü -2 Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.