Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar...
Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.
09.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:56
Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir."
Kaynak: AA