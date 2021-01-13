Erdoğan: "Nasıl ülkemiz sınırları içinde teröre izin vermiyorsak, sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz."
13.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:56
Erdoğan: "Nasıl ülkemiz sınırları içinde teröre izin vermiyorsak, sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz.
Erdoğan: "Nasıl ülkemiz sınırları içinde teröre izin vermiyorsak, sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten