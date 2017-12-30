Erdoğan: Nasıl Oluyor da Bay Kemal'in Kayığına Biniyorsunuz ? (3)

"MAZLUMLAR, MAĞDURLAR TÜRKİYE'YE BAKIYOR"



CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Sinop'ta ""Dünya nereye bakıyorsunuz biliyor musun Türkiye'ye bakıyor. Mazlumlar mağdurlar nereye bakıyor biliyor musun Türkiye'ye bakıyor. Mazlumlar, mağdurlar nereye bakıyor biliyor musunuz Türkiye'ye bakıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6.Olağan İl Kongresine katılmak üzere Sinop'a geldi. Sinop Havaalanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından otobüsle Uğur Mumcu Meydanı'nda kendisi bekleyen kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Bayrakları ile süslenen meydanda bekleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, 16 Nisan referandumunda Sinop'un verdiği desteğe teşekkür ederken, şöyle dedi:



"Şimdi hedef 2019 Mart Yerel Seçimleri ve ardından da inşallah Kasım Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçiş ve parlamento seçimleri. Buna hazır mıyız? Gerek ana kademe gerek kadın kollarımız gerek gençlik hep birlikte yapacağımız çalışma ile inanıyorum ki 2019'daki bu değişim ve dönüşümü tüm Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Dünya; mazlum mağdurlar Türkiye'ye bakıyor. Sudandaydım oradan Çad'a geçtim oradan Tunus'a geçtim. Dolaştığım ülkelerde hep 'Türkiye' deniyor. Televizyonlarda izlemişsinizdir bayraklarımız o yollarda nasıl dalgalandığını gördünüz. Çünkü emperyal güçler hiçbir zaman bu mağdurların, mazlumların yanında olmadı ama ecdadımız tam aksine onların yanında oldu. Şimdi de bizden bekliyorlar. Elimizden geleni yapacağız. Ne diyoruz; 'Dünya 5'ten büyüktür.' Er veya geç bu olacak bunun başka çıkışı yok. Zira 196 ülkeyi bir ülkenin iki dudakları arasına bırakamayız. Eğer adaletse 196 ülke de burada hakkını alması lazım. İşte bunun için çalışıyoruz. Bize yakışan bu, olması gereken de bu. Artık Rabiamızı en önce kendimiz yaşayacağız ondan sonra da tüm dünyada yaşatacağız" dedi.