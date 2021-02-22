Erdoğan: "Nasıl, kimseye bakmadan terör yuvalarını imha etmişsek, saldırıların devamı halinde diğer bölgelere yönelik de adım atmaktan çekinmeyiz."
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Erdoğan: "Nasıl, kimseye bakmadan terör yuvalarını imha etmişsek, saldırıların devamı halinde diğer bölgelere yönelik de adım atmaktan çekinmeyiz."

22.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:14
Erdoğan:

Erdoğan: "Nasıl, kimseye bakmadan terör yuvalarını imha etmişsek, saldırıların devamı halinde diğer bölgelere yönelik de adım atmaktan çekinmeyiz.

Erdoğan: "Nasıl, kimseye bakmadan terör yuvalarını imha etmişsek, saldırıların devamı halinde diğer bölgelere yönelik de adım atmaktan çekinmeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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