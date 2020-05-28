Erdoğan: "Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor"
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Erdoğan: "Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

28.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:25

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan: 'Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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