ERDOĞAN: MÜZAKERE OLACAKSA ANCAK İKİ EŞİT VE EGEMEN DEVLET ARASINDA YAPILABİLİR (1)
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ERDOĞAN: MÜZAKERE OLACAKSA ANCAK İKİ EŞİT VE EGEMEN DEVLET ARASINDA YAPILABİLİR (1)

ERDOĞAN: MÜZAKERE OLACAKSA ANCAK İKİ EŞİT VE EGEMEN DEVLET ARASINDA YAPILABİLİR (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" dedi.

 İstanbul DHA -  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ü Ada'da yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor" dedi. Ziyaretine değinin Erdoğan, "Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız" diye konuştu. "Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" diyen Erdoğan, "Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: '(Kıbrıs) Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir.'
Erdoğan: "(Kıbrıs) Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir."
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir.'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir."

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ERDOĞAN: MÜZAKERE OLACAKSA ANCAK İKİ EŞİT VE EGEMEN DEVLET ARASINDA YAPILABİLİR (1) - Haberler
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