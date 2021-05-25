Erdoğan: "Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından 'İslamofobia' adıyla yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın...

Erdoğan: "Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından 'İslamofobia' adıyla yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın İslam düşmanlığı olduğunu gayet biliyoruz.