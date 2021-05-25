Erdoğan: "Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından 'İslamofobia' adıyla yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın...
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Erdoğan: "Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından 'İslamofobia' adıyla yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın...

Erdoğan: 'Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından 'İslamofobia' adıyla yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından 'İslamofobia' adıyla yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın İslam düşmanlığı olduğunu gayet biliyoruz.

Erdoğan: "Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından 'İslamofobia' adıyla yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın İslam düşmanlığı olduğunu gayet biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Erdoğan: 'İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşması mümkündür.
Erdoğan: "İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşması mümkündür.
Erdoğan: 'İnsanlığın tamamının huzuru, güvenliği için hayati öneme sahip 'İslam düşmanlığının önüne geçilmesi çabaları', oluşturulacak ortak akıl...
Erdoğan: "İnsanlığın tamamının huzuru, güvenliği için hayati öneme sahip 'İslam düşmanlığının önüne geçilmesi çabaları', oluşturulacak ortak akıl...

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Erdoğan: "Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından 'İslamofobia' adıyla yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın... - Haberler
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