Erdoğan: "(Müsilaj) Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik...
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Erdoğan: "(Müsilaj) Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik...

Erdoğan: '(Müsilaj) Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Müsilaj) Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor.

Erdoğan: "(Müsilaj) Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız.'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız."
Erdoğan: 'Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır.'
Erdoğan: "Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır."

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Erdoğan: "(Müsilaj) Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik... - Haberler
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