Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde artan kültürel ırkçılığa, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye rağmen Türkiye, bütün inançların serbestçe yaşandığı, şiddeti ve terörü övmediği sürece her türlü fikrin rahatça ifade edildiği özgür bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde artan kültürel ırkçılığa, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye rağmen Türkiye, bütün inançların serbestçe yaşandığı, şiddeti ve terörü övmediği sürece her türlü fikrin rahatça ifade edildiği özgür bir ülkedir. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, vesayet dönemlerinin özgürlükleri kısıtlayıcı anti-demokratik uygulamalarını ortadan kaldırarak, ülkemizin bu niteliğini daha da güçlendirmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana Bayramı'nı tebrik etti.

Erdoğan mesajında şu ifadelerine yer verdi:

"Musevi vatandaşlarımızın, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana Bayramı'nı en samimi dileklerimle tebrik ediyorum. Kültürel, siyasi ve beşeri yapımızdaki farklılıklar, ülkemizi ileriye taşıyan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren zenginlik kaynağımızdır. Devletimiz, vatandaşlarının inanç ve ibadet hürriyetini dünyadaki birçok ülkeden daha evvel anayasal güvenceye alarak, bu zenginliğimizin korunmasına verdiği önemi göstermiştir. Bölgemizde artan kültürel ırkçılığa, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye rağmen Türkiye, bütün inançların serbestçe yaşandığı, şiddeti ve terörü övmediği sürece her türlü fikrin rahatça ifade edildiği özgür bir ülkedir. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, vesayet dönemlerinin özgürlükleri kısıtlayıcı anti-demokratik uygulamalarını ortadan kaldırarak, ülkemizin bu niteliğini daha da güçlendirmiştir. Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının huzur, emniyet ve barış içinde hayatlarını sürdürmeleri asli önceliklerimizdendir. Yüzlerce yıllık ortak bir maziyi paylaşan insanlar olarak, istikbalimizi de yine birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Musevi vatandaşlarımızın ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi ve hedeflerine ulaşması için yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Bu düşüncelerle, Roş Aşana Bayramı'nın başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık ve esenlikler getirmesini diliyor, bu özel günlerinde kendilerine saygı ve selamlarımı iletiyorum". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı