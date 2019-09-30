Erdoğan, musevilerin 'roş aşana bayramı'nı kutladı

30.09.2019 20:43

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yahudi takviminde yılbaşı kabul edilen Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana vesilesiyle, Musevileri tebrik ettiği mesajında, "Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda aziz milletimiz, yüzyıllardır toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitliliği, birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli zenginlik olarak telakki etmiştir. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmaktadır" dedi.

Erdoğan, Roş Aşana münasebetiyle başta Türkiye Musevileri olmak üzere tüm Musevilere esenlikler dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA