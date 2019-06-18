Erdoğan Mursi gıyabında kılınan namaza katıldı: Normal bir ölüm olduğuna inancım yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da çıkarıldığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Erdoğan, namazının ardından yaptığı konuşmada "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok" dedi.

Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkan Mursi'nin ölümünün şüpheli olduğunu ifade eden Erdoğan "O kadar ki naaşını ailesine teslim edemeyecek kadar korkaklar." ifadesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle