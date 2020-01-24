24.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:40

Erdoğan: "(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile uluslararası STK'lara verilmiş değil. Bizim harcamamız 40 milyar doları geçmiş durumda."

Kaynak: AA