Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası...

Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası...

Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettik."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettik."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et