Erdoğan: "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.