Erdoğan: "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık" - Haberler
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Erdoğan: "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.

Erdoğan: Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık

Erdoğan: Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık

Erdoğan: Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Asgari Ücret, Muhtar, Güncel, Haber

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