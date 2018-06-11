Son Dakika! Erdoğan, Muhalefete Sert Sözlerle Yüklendi: Vatan Yansa Ateşinde Isınırlar

Muhalefetin iktidar olmak için yanlış hamleler yaptığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin kötü bir huyu var. Bunlar istiyor ki emek vermeden iktidar olsunlar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefet var. Bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

"BURSA'YA 44.5 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK"

Bursa vakit birlik vakti diyor muyuz, vakit Bursa vakti, Türkiye vakti diyor muyuz? Sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Biz öyle hizmetin sadece vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraatlerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. Bay Kemal'in adamlarına, Bay Muharrem'e, diğerlerine de söyleyin 44.5 katrilyon yatırım yaptık Bursa'ya.

"ESKİ STADYUMU MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ"

Stadyum buraya ayrı yakıştı. Burası eski stadyum buraya ne yakışır? Buraya da millet bahçesi yapıyoruz. Bu betonları bir an önce yıkacağız. Burası yeşil Bursa'nın güzel bir örneği olacak. Bursamıza bir şehir hastanesi yapıyoruz. Bin 335 yatak kapasiteli şehir hastanesini İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Bunu ben Bay Kemal'e sorayım mı? SSK müdürlüğü yaptı ya. Bir gösterelim başarılı SSK müdürünü.

"BAY KEMAL'İN GENEL MÜDÜR OLDUĞU HASTANELERDE HİJYEN YOKTU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir videoyu izleterek, "Hastane deyince akla ne gelir hijyen gelir. Bay Kemal'in genel müdür olduğu o hastanelerde hijyen yoktu. Bay Kemal siz busunuz." ifadesini kullandı.

"ULUDAĞ'I 4 MEVSİM TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İstanbul Bursa arası 2.5 saatten 1 saate iniyor. Bay Kemal, Bay Muharrem bunları biz yaptık sizlerin geçmişinde bunlar var mı ya? Hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa Eskişehir arası 1 saat olacak. Bursa'ya yüksek hızlı tren garı yapacağız. Bursa'ya 18 baraj, 15 gölet yaptık. İznik Barajı'nın yapımına başladık. Uludağ ülkemizin en güzel milli parklarından biri. Uludağ'ı 4 mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getireceğiz.

"BAY KEMAL SENİN EKONOMİ DERSİ ALMAN GEREK"

Kılıçdaroğlu çıkmış Malatya'da '7.4 büyüme, çiftçi kardeşim, esnaflar size bu yansıdı mı?' diyor. Bay Kemal sen ekonomi dersi alman gerek. Bu derslikler, bu yurtlar, bu yollar bunlar neyle yapılıyor? Büyüyen ülke yapabilir, büyümeyen ülke bunları yapabilir mi? Ama anlamaz. Öbürü ustasına çekmiş çırak. Büyüyen Türkiye olmasa bu yapılır mıydı?

"VATAN YANSA ATEŞİNDE ISINIRLAR"

Muhalefetin kötü bir huyu var. Bunlar istiyor ki emek vermeden iktidar olsunlar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefet var. Bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz.

"BİRİNCİ OLAMAZSAN ÇEKİP GİDECEK MİSİN?"

Bay Muharrem 24 Haziran'da sen birinci olamazsan çekip gidecek misin? Bunlar aynı ya, aynı. Bunlar kayda giriyor bunlar arşivde. Türkiye bunların aslından ne gördü ki çakmasından onu görsün. Hık mık ediyor. Çık delikanlıca bırakırım de ay. Derdi cumhurbaşkanlığı değil, tek derdi CHP'ye dönüp orada mevzi tutmak. Ortaya dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Dün sakın ha Afrin'e girmeyin diyorlardı, bugün sakin ha Kandil'e girmeyin diyorlar. Keke takılı kalmışlar. Bunlar biliyor çocuklarımız gelişirse, okursa bunların geçmişini öğrenir. Bay Muharrem istersen çorba da verirler. Kıraathane demek okuma evi demek. Öğren.