Erdoğan Moskova yolcusu: Gündem İdlib'deki son gelişmeler

27.08.2019 09:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor.



Görüşmede Suriye'de Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib bölgesindeki son saldırıları, Türk ordusunun bu bölgedeki varlığı ve sınır güvenliği öncelikle gündeme gelecek. Euronews.com'da Görüntüle