Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Kanal İstanbul ile ilgili önemli bilgilere yer veren Erdoğan, son günlerde gündemden düşmeyen Montrö Anlaşması'na da gönderme yaparak, "Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Bağımsız olacağız, tüm kudret bizde olacak" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız. Bütün kudret bizim, Montrö ile uzaktan yakından alakası yok" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

''42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanalla Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreçler hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö'yle yakından uzaktan bir alakası da yok.

"BURADA TAMAMEN KENDİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANIYORUZ"

Montrö, İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşmeydi, dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis etmiş bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi ne yapacaktır? Çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbulumuzu, İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak ve İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır.''

"KADINLARA SAYGI GETİRMEDİ"

"İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi. Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar onunla yola devam ederiz."

"TÜM İNSANLIĞIN KULLANIMINA SUNACAĞIZ"

Gençlerle ilgili görüşmesinden Twitter hesabından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda''#KütüphaneSöyleşileri'nin ilk sorusu Kanal İstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor. İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız'' ifadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 14 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 14 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
İstanbul, Ankara, İzmir sahur ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir sahura ne zaman kalkılıcak? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir güncel imsakiye!
İstanbul, Ankara, İzmir sahur ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir sahura ne zaman kalkılıcak? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir güncel imsakiye!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:36:54. #1.16#

title